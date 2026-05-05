巨人の宮原駿介投手が５日、出場選手登録された。代わりにエルビス・ルシアーノ投手が登録抹消となった。開幕前に育成契約から支配下登録されたルシアーノは開幕から８試合連続無失点と好投を続けたが、３０日の広島戦（東京Ｄ）で２四球から坂倉に逆転３ランを浴び３失点。２日の阪神戦（甲子園）では佐藤にソロを浴び、４日のヤクルト戦（東京Ｄ）は１回無失点も２四球を与え、リフレッシュのため抹消された。２年目のリリ