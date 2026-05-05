◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。３５試合目、メジャーデビューから通算１５３打席目にして初の二塁打をマークした。５点リードの６回２死で迎えた第４打席。左腕ファリスの初球、８９・６マイル（約１４４・２キロ）の内角直球を右翼