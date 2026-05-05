音楽プロデューサーでつんく♂（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男、長女が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。アメリカも日本も大人じゃん！です」と祝福。「ということでバースデーパーティ。二人は別日に開催！」とつづった。「一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！ということで、あっという間の18年」としみじみ。「ほんま、生まれてきてくれてあり