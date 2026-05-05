5日（火、こどもの日）は西日本から北日本にかけて青空が広がり、行楽日和になるでしょう。梅雨入りしている沖縄は雨が降り、夜は雷を伴って激しく降る所がある見込みです。【CGで見る】GW後半の天気は？あす6日(水)〜12日(火)全国の天気予報西〜北日本は行楽日和高気圧に覆われて、九州から北海道は午後も晴れるでしょう。夜にかけて、天気の大きな崩れはない見込みです。ただ、北日本では風が強まる所がありそうです。鯉のぼりは