イランのアラグチ外相はアメリカが発表したペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」について、「プロジェクト・デッドロック」＝行き詰まった計画だと揶揄しました。アメリカ中央軍は4日、「プロジェクト・フリーダム」の第一弾として、アメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。トランプ大統領は「プロジェクト・フリーダム」の中でイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしています。