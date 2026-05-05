◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年5月5日ベルーナドーム）3日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右上腕の張りを訴えて初回を終えて緊急降板した西武の平良海馬投手（26）が5日、試合前練習に姿を見せた。練習ではキャッチボールや軽めのランニングで調整。「治療もしているし、もう良くなっているかなというところです」と話した。前日にMRI検査も受けたといい「病院にも行って、何もなかったという感じだった。神経的な