神奈川・相模原市で、日本一の大きさの凧（たこ）を揚げる伝統行事「相模の大凧まつり」が開かれています。相模原市で4日から開催されている「相模の大凧まつり」は、江戸時代から約190年続く地域の伝統行事です。当時、子どもの誕生を祝い、凧を揚げたのが祭りの始まりとされていて、こどもの日の5日、会場には多くの子どもたちが集まり、自分たちの体の数倍の大きさのある凧揚げに挑戦しました。見に来た人は、「みんなで力を合