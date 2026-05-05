お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの渡辺満里奈（55）との結婚記念日を報告し、結婚式と思われる過去の写真を公開した。【写真】「懐かしい写真ですね！」渡辺満里奈とのケーキ入刀の写真を公開した名倉潤名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝です」と報告。「これからもよろしくね いつもあ