■MLBアストロズ3ー8ドジャース（日本時間5日、ダイキン・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアストロズ戦に“1番・DH”で先発出場。3打数無安打2四球。5試合、24打席連続でヒットなしとなった。山本由伸（27）は6回3失点で今季3勝目を挙げた。4試合、実に19打席連続でヒットのない大谷、セントルイスからヒューストンに移動してきてのゲームとなった。D.ロバーツ監督は「本人もフラストレーションを感じていると思い