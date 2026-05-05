警察車両の赤色灯自宅で小学1年生の息子（6）の首を圧迫するなどして殺害したとして、札幌・手稲署は5日、殺人の疑いで、札幌市手稲区の自称パート従業員上井雪峰容疑者（46）を逮捕した。同署によると「息子を殺していません」と容疑を否認している。逮捕容疑は4日午前6時半から午後7時50分ごろ、自宅で息子の雄翔さんの首を圧迫するなどして殺害した疑い。署によると、容疑者が「子どもが死んだ。殺した」と110番した。駆