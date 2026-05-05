◇出場選手登録【日本ハム】細川凌平内野手【阪神】椎葉剛投手、畠世周投手、嶋村麟士朗捕手【巨人】宮原駿介投手【広島】益田武尚投手、工藤泰己投手、林晃汰内野手◇同抹消【ソフトバンク】徐若熙投手、伊藤優輔投手【日本ハム】マルティネス捕手【オリックス】高島泰都投手【阪神】門別啓人投手、石黒佑弥投手、岡城快生外野手【DeNA】竹田祐投手【巨人】ルシアーノ投手【広島】大瀬良大地投手、佐々木泰内野手【ヤクルト】