NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。ヤクルトは奥川恭伸投手の登録を抹消しました。奧川投手は前日の巨人戦で今季5度目のマウンドに上がります。なかなか勝ちが付かない中、6回99球を投げ、7安打、5奪三振、1失点で待望の今季1勝目を手にしました。ヤクルトも12球団最速で20勝に到達しました。