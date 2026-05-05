5月5日は「こどもの日」。新潟県内の15歳未満の子どもの数はおよそ20万7000人で県が統計の発表を始めてから最も少なくなっています。加茂市を流れる加茂川では、およそ500匹のこいのぼりが飾られています。「こどもの日」の5日は家族連れでにぎわいました。訪れた人「すごすぎる！多すぎる！泳いでいる感じがすごいなって」「思いやりのある子に育ってもらえるといいです。こいのぼりくらいに大きく育ってほしいね」県内の15歳未満