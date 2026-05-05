子どもの日のきょう、愛知県岡崎市では、赤ちゃんの健やかな成長を願う恒例の「泣き相撲」が行われました。 【写真を見る】先に泣いた方が勝ち 赤ちゃん｢泣き相撲｣ 健やかな成長願って…取り組み前から泣き始めてしまう子も 岩津天満宮 愛知･岡崎市 「のこったのこった」赤ちゃんが向かい合い、先に泣いた方が勝ちの「泣き相撲」。「泣く子は育つ」の言葉にちなんで、岡崎市の岩津天満宮で毎年こどもの日に行われています。 泣