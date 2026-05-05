ガソリンいつ入れる？ 「常に満タン派」VS「こまめ給油派」どっちが正しい？2026年もいよいよ春のゴールデンウィークに突入し、クルマで帰省やレジャーへ出かける計画を立てている方も多いことでしょう。一方で、ドライバーにとって頭の痛い種となっているのが、エンジン（内燃機関）車を走らせる際に必須となる「ガソリン」や「軽油」など石油燃料の価格です。【画像】ええぇぇ！ これが「給油口の中身」です！「意外な構造」