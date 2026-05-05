私（サカイナミ、40代）は高2の息子（カイト）と中2の娘の母。息子は小1のときから強豪バスケチームに所属しています。夫（ユウヤ、40代）が息子の影響でバスケにハマった一方、私はいまだに興味を持てません。保護者のサポートが必要だったころは私も毎試合のように行っていましたが、不要となった今は試合を観に行かなくなりました。しかしそれがタカギさん（40代）ら熱心なママたちの不満を募らせているようです。息子によると