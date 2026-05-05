＜Viral Chart Focus＞ Spotifyの「DailyViralSongs（Japan）」は、最もストリーミング再生された曲をランク付けした「SpotifyTopSongs」とは異なり、純粋にファンが聴いて共感共有した音楽のデータを示す指標を元に作られたランキング。同チャートの4月29日付のTOP10は以下の通り。 （関連：【動画あり】大ヒット中のモナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」） 1位：モナキ「ほんまやで☆なんでや