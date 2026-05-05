みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第16話これからは【ハルコの気持ち】【編集部コメント】ハルコさん、優しい人ですが、言うとなったらちゃんと言える人だったんですね！「離婚届」「家を出る」、それぞれに響いたこの宣言を盾に、これからはまわりを