きょう午前、山形県西川町の国道１１２号で車とバイクが衝突しバイクに乗っていた６５歳の男性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。 【写真を見る】月山道でツーリング中の大型バイクと乗用車が衝突65歳男性が心肺停止（山形） 警察と消防によりますと、きょう午前９時ごろ、西川町志津の国道１１２号の月山道で乗用車と大型バイクが衝突したということです。 この事故でバイクに乗っていた６５歳の男性が心肺停止