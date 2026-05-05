米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。。〈連続写真〉松山英樹っぽい!?ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった今大会で2週連続優勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が37万5000ドル（約5890万円）を獲得。今季通算を284万3718ドル（約4億4600万円）として、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢トップの山下美夢有は11位（約8740万円）をキープ。岩井明愛は17→14