かつてドライバーで飛距離を出すにはインから下ろして、アッパーに打つのがセオリーだった。しかし、「高MOIドライバーではNGの動きとなる」と片岡大育は語る。目指したいのは、ボールに対してヘッドを真っすぐに当てる古江彩佳のような“ゼロパス”。詳しく聞いた。【連続写真】“ゼロパス”でインパクトを迎える古江のドライバースイング◇◇◇海外転戦を見据えて飛距離アップしたいと考えスイング改造を行ってから、ドライ