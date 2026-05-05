ゴールデンウィーク終盤の５日、JR新大阪駅は連休を行楽地などで過ごした家族連れなどで混雑しています。 午前９時ごろのJR新大阪駅にはスーツケースや土産袋を持った人たちの姿が目立ちました。帰省や旅先から帰る人たちの新幹線の利用は５日がピークで、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は６日まで自由席を設けず全席指定席で運行しています。 駅のホームでは別れを惜しむ姿も…「（Q誰に