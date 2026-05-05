大分県佐伯市の東九州自動車道で4日転倒した大型バイクを運転していて死亡したのは、群馬の男性会社員（51）と分かりました。 亡くなったのは、群馬県富岡市の会社員・太田孝さん（51）です。 4日午前6時15分過ぎ、東九州自動車道下り線佐伯堅田インターと蒲江インターの間で、太田さんが運転する大型バイクが転倒しました。この事故で太田さんは佐伯市内の病院に運ばれ手当を受けていましたが、脳挫傷によりおよそ3