◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）どこまで打ち続けるのか!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼル戦に「2番・一塁」で先発出場し、5−0の6回2死第4打席で、右翼線に自身メジャー初となる二塁打を放った。これまでの長打は全て本塁打。過去34試合で二塁打、三塁打のなかった背番号5が「幅を広げる」長打を打ち始めた。4回の第3打席でジャッジ（ヤ