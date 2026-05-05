秋田朝日放送 秋田県由利本荘市で田んぼの見回りをしていた４０代の男性がクマに襲われ顔などにけがをしました。 秋田県内でのクマによる人身被害は今年初めてです。 警察や消防によりますと午前８時１５分ごろ由利本荘市東由利法内で田んぼの見回りをしていた４８歳の男性が体長およそ１メートルのクマ１頭に襲われました。 男性はクマに襲われた後近くの家に逃げ込み、住人が「近くの田んぼでクマに襲われた