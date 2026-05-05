◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・門別啓人投手、石黒佑弥投手、岡城快生外野手が、出場選手登録を抹消された。代わって畠世周投手、椎葉剛投手、嶋村麟士朗捕手が１軍に昇格した。４日・中日戦に今季初登板初先発した門別は、５回７安打５失点で初黒星。初回から３点の援護を受けたが、直後に４点を失って逆転を許した。３番手で登板した石黒も２回を投げて２失点。８回に代打出場した岡城は