◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した敵地・アストロズ戦で先発し、６回９５球を投げて５安打３失点、８奪三振で打線の大量援護にも助けられて３勝目（２敗）をつかんだ。山本は「初回少し力みすぎたかなと思って、そこが１番難しいですけど、いろん