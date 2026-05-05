スマートフォンやＳＮＳ広告を端緒とする通信販売のトラブルが続発している。「１回限り」「定期縛りなし」といった広告を信じて注文した結果、意図しない定期購入契約を結ばされるケースもあった。全国の消費生活センターには、巧妙な画面構成による契約誤認の相談が多数寄せられている。同センターによると、相談事例では、注文確定直前に「今だけ使えるクーポン」などの表示を出し、消費者がボタンを押しただけで、回数制限