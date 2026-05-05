俳優・永井大（４７）の近影に芸能界の大御所が驚いた。５日までに歌手・錦野旦（７７）のインスタグラムに登場。錦野は「５月４日浜松日帰りの仕事品川駅で永井大さん＃に声かけしていただき一瞬わからないくらい精悍（せいかん）に！！」とつづり、ヒゲをはやして別人のようになった永井とホームで記念撮影。「帰りの新幹線電線が映り込まない富士山＃思わず写真撮りましたよなかなかいい感じに撮れました