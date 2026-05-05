いつものオムライスでこいのぼり！ 子どもの日に作りたい「こいのぼりオムライス」をご紹介します。魚介類など特別な食材を用意しなくて大丈夫。いつものオムライスを工夫すれば、手軽にこいのぼり風が作れます。 手軽に作れるこいのぼりオムライス 1.卵を薄く焼いておき、ラップに焼いた卵をのせます。卵の上にチキンライスをのせます。 2.卵でオムライスをくるみ、お皿にのせます。鯉の目は、卵の白身やチーズと海苔を使っ