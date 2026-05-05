◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月５日、栗東トレセンアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は皐月賞１５着から中２週での転戦。中間は先月２９日と今月３日にしっかりと時計を出し、特に３日はＣＷコースで６ハロン８３秒３―１１秒３をマークしている。友道調教師は「元気が余っている感じがします。調教で前進気勢があるのに、競馬でガ