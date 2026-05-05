◇MLB エンゼルス-ホワイトソックス(日本時間5日、エンゼル・スタジアム)ホワイトソックスの村上宗隆選手が、アーロン・ジャッジ選手に並ぶ今季14号ホームランを放ちました。「2番・ファースト」で先発出場した村上選手は、4回1アウト1塁で迎えた第3打席。昨季2桁勝利を飾ったエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手が投じた98.1マイル(約157キロ)のストレートを捉えると、バックスクリーンへ飛び込む豪快な一発。打球速度109マイル(約1