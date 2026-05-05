４月２９日、東池袋中央公園内に立つ石碑。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京5月5日】東京・池袋駅東口から数百メートル歩くと「サンシャインシティ」がある。隣の東池袋中央公園は、意識しない限り80年前の東京裁判と結びつけることは難しい。この場所はかつて監獄だった。建てられたのは1895年で巣鴨刑務所、東京拘置所など名を変え、戦前・戦中は主に政治犯を収容していた。1945年の日本敗戦後は連合国軍総司令部（