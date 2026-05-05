5日（火）こどもの日は行楽日和。北日本は暴風に警戒＜5日（火）こどもの日の天気＞西日本〜東日本は高気圧に覆われて、引き続き晴れるでしょう。強い風もおさまって過ごしやすくなりますが、紫外線が強いです。お出かけ先でも帽子や日傘、日焼け止めクリームなどで対策しましょう。北日本も日差しが届きますが、気圧傾度が大きく、西寄りの風の強い状態が続く見込みです。特に北海道北部では、夕方から夜遅くにかけて暴風に警戒し