「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースはチーム７試合ぶりの本塁打が飛び出すなど、打線がつながり２連勝。ナ・リーグ西地区首位をキープした。先発した山本由伸投手は６回３失点で日本勢最多タイとなる３勝目をマーク。大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、自己ワーストとなる２４打席連続無安打ながら、２四球１打点で決勝ホームを踏むなど勝利に貢献した。先発の山本は１点の援護をもらった