◇春季高校野球山梨県大会準決勝山梨学院2―0日本航空（2026年5月5日山日YBS）春季高校野球山梨県大会の準決勝が行われ、今春の選抜に出場した山梨学院が2―0で日本航空を下し、5年連続17度目の春季関東大会出場を決めた。来秋ドラフト候補の最速140キロ左腕・渡部瑛太投手（2年）が4安打9三振で公式戦初の完封勝利を挙げた。吉田洸二監督は「渡部が甲子園で投げた経験を生かしたピッチングをしてくれた。最終回も慌てず