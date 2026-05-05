ロッテは、同球団に所属する西川史礁外野手が株式会社レオ・コーポレーションの展開する分譲住宅ブランド「レオガーデン」のブランドアンバサダーとして契約したと発表した。株式会社レオ・コーポレーションは、不動産事業を中心に展開するレオグループの1社で、千葉県船橋市に本社を置き分譲住宅ブランド「レオガーデン」を展開する会社。レオグループの吉村典久会長が、昨年の西川のルーキーとは思えないアグレッシブなプレ