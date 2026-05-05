【サンパウロ共同】ブラジルメディアは4日、ルラ大統領が6日から米国を訪問し、7日にワシントンでトランプ大統領と会談すると報じた。中東情勢などで意見が対立する両氏が歩み寄りを見せ、両国の関係改善につながるかどうかが注目される。首脳会談では関税やレアメタル（希少金属）の扱いといった経済問題をはじめ、ベネズエラや中東情勢、国際的な組織犯罪への対応など、幅広く議論される見込み。トランプ氏は昨年、自身に