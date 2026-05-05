佐賀市の春の風物詩「川上峡春祭り」です。この祭りは、家庭で飾らなくなったこいのぼりの寄付がきっかけで始まり、今年で48回目を迎えます。およそ300匹のこいのぼりが訪れた人たちを楽しませていました。「こいのぼりが泳いでいました。ああいうふうに泳いでいました」