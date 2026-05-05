ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和・カフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。最長2026年6月3日まで使えるクーポンを紹介します。一部のクーポンの有効期間は、5月31日までです。瀬戸内レモンのスイーツが最大100円引き目玉は「10％割引クーポン」です。利用料金から10％引きになります。1会計で1枚、6人まで利用できます。なお、他の金額割引券、％割引券