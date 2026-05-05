【第18話】 5月5日公開 第18話「俺は釣り合いたい1」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月5日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第18話「俺は釣り合いたい1」をチャンピオンクロスにて公開した。 第18話では、香菜の家で行なわれたバンドの打ち合わせ中、陣は自分が場違いだと感じてしまう。ちょうど帰宅した京太郎