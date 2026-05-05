5日未明、三重県津市で信号無視の疑いでパトカーの追跡を受けていた車が単独事故を起こし、運転手の男性が重傷を負いました。警察によりますと、5日午前1時50分ごろ、津市内で信号無視の取り締まりをしていた警察官が違反をする乗用車を目撃し、パトカーでサイレンと赤色灯を付けて追跡しました。パトカーは一時乗用車を見失いましたが、取り締まりの場所からおよそ1.3km離れた津市大里窪田町の県道で、単