伝統工芸の技術を応用したアートの展示会が名古屋で始まりました。会場の愛知県美術館ギャラリーには、漆やガラス・染織など日本の伝統工芸の技術を応用した現代アートの作品109点が展示されています。銅板で作られたリクガメは、硬い甲羅とやわらかい体を金槌で感性豊かに表現した作品となっています。また、和紙を自由自在に使いこなし、山あいの空にたなびく雲の流れをダイナミックに表現した作品も