5月5日（現地時間4日）、「NBAプレーオフ2026」はカンファレンス・セミファイナルがスタート。イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスがホームのマディソン・スクエア・ガーデンにフィラデルフィア・セブンティシクサーズを迎えた。 ニックスは第1クォーター残り3分57秒からジェイレン・ブランソン、マイルズ・マクブライドの2連続3ポイント