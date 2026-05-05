昨夜（4日）、香川県高松市の民家で男が住人の男性から現金を奪って逃走する強盗事件がありました。警察が逃げた男の行方を追っています。 【写真を見る】高松市の民家で男性が男から現金4万7000円を奪われる強盗事件男は逃走中【香川】 警察によりますときのう午後9時55分ごろ高松市東山崎町の民家でインターホンが鳴り、この家に住む84歳の男性が玄関に行ったところ、男から腕を掴まれ、「金を出せ」と要求されたとい