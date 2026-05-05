『風、薫る』（NHK総合）第27話では、鏡をのぞき込むりん（見上愛）の表情が映し出された。 参考：『風、薫る』第28話、りん（見上愛）がコレラ看護の模擬授業で父との過去を思い出す 来日早々、授業を開始したバーンズ（エマ・ハワード）は、教員宿舎のシーツ交換を通して、周囲の環境を清潔に保つことを教える。さらに、生徒自身にも身だしなみを整えるように指導。手はじめに髪型を洋髪にするように命