喧嘩をしている猫たち（⇒次へ）【画像を見る】近くで静かに見守っているのかと思いきや…喧嘩の仲裁役は猫でも人間でもないあの動物猫を複数匹飼っていると、ふとした瞬間に猫同士のバトルが始まってしまうことがありますよね。そんなとき、仲裁に入るのは飼い主さんというのがよくあるパターン。でも、こちらのお家では違いました。猫たちの喧嘩を止めたのは果たして誰だったのでしょうか？その一部始終をとらえた動画が4.8万い