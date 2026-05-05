爪の端が内側に丸まる巻き爪は、痛みや腫れを引き起こし、歩行にも支障をきたすことがある身近な爪のトラブルです。日常的な爪の切り方や靴の選び方が原因になることも多く、気付かないうちに進行しているケースも少なくありません。軽度であればセルフケアで対応できますが、症状が進むと医療機関での治療が必要です。この記事では、巻き爪のセルフケアから病院での治療まで、わかりやすく解説します。 監修医師：江崎