「症状が楽になったから」と抗生物質の服用を途中でやめてしまう方もいらっしゃいますが、これは思わぬリスクを招く可能性があります。本章では、中途半端な服用が感染症の再燃や耐性菌の発生につながる理由と、服用回数・タイミングなど正しい使い方のポイントについて解説します。処方された抗生物質をきちんと飲みきることの意味を改めて確認していただければと思います。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内