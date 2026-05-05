開催：2026.5.5 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 6 - 3 [ブリュワーズ] MLBの試合が5日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとブリュワーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するブリュワーズの先発投手はチャド・パトリックで試合は開始した。 2回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 2球目を打ってセンターへ